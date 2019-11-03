ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: «Не стоит ждать календарной зимы, чтобы «переобуть» машину»

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

ГАИ: «Не стоит ждать календарной зимы, чтобы «переобуть» машину»

Ситуация на дорогах крайне метеозависима – любой перепад температур обостряет обстановку. В Правилах дорожного движения приписано, что водители должны «переобуть» авто до 1 декабря. Если это не будет сделано, к нарушителям применяют штрафные санкции. Административная ответственность также грозит за езду с изношенным протектором, таковым он считается, если высота рисунка менее 4 миллиметров.

– Да, до 1 декабря никто не будет применять штрафные санкции к водителям без зимней резины, но погода бывает непредсказуемой. Гололед на дороге сильно обостряет аварийную ситуацию. Ездить на летней резине просто опасно для жизни. Не очень хорошо устанавливать зимние шины только на ведущую ось автомобиля. При экстренном торможении из-за разности сцепления колес авто легко срывается в занос. Уже сейчас на территории страны местами выпадает снег, случаются заморозки. Пусть и на сутки, но в это время зимняя резина пригодится, – отметил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик.

ГАИ: «Не стоит ждать календарной зимы, чтобы «переобуть» машину»

В ГАИ советуют заменить резину, не дожидаясь календарной зимы. Ведь уже при понижении температуры асфальта до 5℃ сцепление летних шин с дорогой значительно хуже. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что обезопасить себя можно, соблюдая дистанцию между авто в потоке, а также не забывая о боковом интервале.

Кстати, насчет шипованной резины. Ее стоит устанавливать в том случае, если вы часто бываете за городом. В городской черте дороги хорошо очищаются и посыпаются специальными составами, так что особого смысла в таких шинах нет.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
https://grodnonews.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация на дорогах крайне метеозависима – любой перепад температур обостряет обстановку. В Правилах дорожного движения приписано, что водители должны...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Саркома, как у меня, очень хитрая…» История случчанки, которая борется с раком и не теряет надежды на выздоровление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика