ГАИ: «Не стоит ждать календарной зимы, чтобы «переобуть» машину»

Источник материала: Вороновская газета





Ситуация на дорогах крайне метеозависима – любой перепад температур обостряет обстановку. В Правилах дорожного движения приписано, что водители должны «переобуть» авто до 1 декабря. Если это не будет сделано, к нарушителям применяют штрафные санкции. Административная ответственность также грозит за езду с изношенным протектором, таковым он считается, если высота рисунка менее 4 миллиметров.

– Да, до 1 декабря никто не будет применять штрафные санкции к водителям без зимней резины, но погода бывает непредсказуемой. Гололед на дороге сильно обостряет аварийную ситуацию. Ездить на летней резине просто опасно для жизни. Не очень хорошо устанавливать зимние шины только на ведущую ось автомобиля. При экстренном торможении из-за разности сцепления колес авто легко срывается в занос. Уже сейчас на территории страны местами выпадает снег, случаются заморозки. Пусть и на сутки, но в это время зимняя резина пригодится, – отметил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик.





В ГАИ советуют заменить резину , не дожидаясь календарной зимы. Ведь уже при понижении температуры асфальта до 5℃ сцепление летних шин с дорогой значительно хуже. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что обезопасить себя можно, соблюдая дистанцию между авто в потоке, а также не забывая о боковом интервале.

Кстати, насчет шипованной резины. Ее стоит устанавливать в том случае, если вы часто бываете за городом. В городской черте дороги хорошо очищаются и посыпаются специальными составами, так что особого смысла в таких шинах нет.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ https://grodnonews.by