Более 230 работ и 15 секций по учебным предметам. В Гродно проходит областная научно-практическая конференция «Хрустальная Альфа»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно проходит областная научно-практическая конференция «Хрустальная Альфа»" width="599" height="363">



Областной конкурс исследовательских работ среди учащихся «Хрустальная Альфа» стартовал в Гродно уже в 11-й раз. Традиционное место его проведения – гродненская гимназия №4. Именно здесь для очной защиты своих проектов собрались школьники региона. В первый день конференции на гуманитарных секциях свои труды представили 125 ребят.







Найти интересную тему для исследования и развить ее в полноценную научную работу – дело не одного дня. В течение года школьники готовились к конференции со своими педагогами, на отборочном этапе все материалы изучали рецензенты. Из более чем 400 представленных трудов к очной защите были допущены только 236.

В состав жюри областного конкурса вошли представители профессорско-преподавательского состава ГрГУ имени Янки Купалы, профессора, преподаватели и методисты областного института развития образования, а также учителя-практики, которые достигли высоких результатов в научно-исследовательской деятельности.





– Сегодня у нас работали 8 секций – русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, иностранных языков, истории, – рассказала начальник центра дошкольного, общего среднего и специального образования Гродненского областного института развития образования Людмила Мячина. – Участники показали свое умение защищать научную работу, которую они на протяжении года проводили со своим научным руководителем. Скачать готовый проект из интернета не получится, ведь в состязании ценится оригинальность и новизна. Поэтому все материалы проходят проверку на уникальность.









Ежегодно школьники Гродненской области занимают призовые места на республиканском этапе конференции. Перед началом состязания ребятам на пленарном заседании были представлены образцы работ победителей республиканского этапа конкурса «Хрустальная Альфа» прошлого года. Ученица 10 класса Радунской средней школы Вороновского района Лилия Вечер рассказала об истории колоколов Римско-католических костелов и каплиц современного Радунского деканата Гродненской диоцезии. Интересное исследование представила студентка 4 курса филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Александра Радкович. В основу ее научной работы легло изучение творчества белорусских поэтов Геннадия Буравкина и Дануты Бичель.









– Научно-исследовательская деятельность – одно из главных направлений, в котором должен проявить себя каждый студент, – считает Александра. – Свои первые шаги в науку я сделала еще в школьные годы, когда учитель белорусского языка и литературы предложила мне присоединиться к изучению песенного фольклора Слонимщины. Полученный в школе опыт подтолкнул к продолжению этой деятельности и в университете. На сегодняшний день у меня в копилке несколько научных работ, которые были апробированы на республиканских и международных конференциях.

Девятиклассник Дмитрий Януцевич из средней школы №20 города Гродно открыл для себя увлекательный мир науки еще в начальной школе. На сегодняшний день одно из любимых направлений для изучения связано с историей Гродненщины.





– Тема моей работы связана с документами Великой Отечественной войны, которые хранятся в нашем школьном музее. В одной из его экспозиций представлено извещение о том, что партизан Лев Шапиро пропал без вести. Во время подготовки материала, опираясь на разные исторические документы о Гродненском гетто, я попытался выяснить дальнейшую судьбу Льва Яковлевича. В результате исследования мною было предложено заменить формулировку «пропал без вести» на «без вести погиб». На мой взгляд, такие сведения могут быть очень полезными при изучении истории родного края.

Научная конференция не ограничилась защитой школьных проектов. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, посетить школьный музей или отправиться на кинопоказ об истории Гродненщины.











Через день свои исследования представят юные математики, информатики, физики, химики, биологи, географы и обществоведы. Победители областного конкурса будут награждены дипломами главного управления образования. Часть из них станут участниками республиканского конкурса исследовательских работ по учебным предметам в феврале 2020 года.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/