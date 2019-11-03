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Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

04.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня на воинском захоронении времен Великой Отечественной войны возле деревни Стефаново Ленинского сельсовета состоялся митинг памяти, посвященный погибшим воинам и годовщине гибели французского летчика военной эскадрильи «Нормандия – Неман» Мориса Бона.

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Еще одним поводом для проведения мероприятия такого масштаба и значения стал приезд в наш район Елены Шутовой, жительницы Московской области с белорусскими корнями, офицера запаса, которая активно ведет поисковую деятельность, является членом «Авиагруппы 122». На данном митинге она представляла центральный музей «Нормандия-Неман» в Москве. Для музея, а также для представителей Франции, был сделан забор и передача земли с могилы Мориса Бона.

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Инициатором проведения подобного мероприятия выступила наша землячка, которая активно участвует в поисковой деятельности, в сентябре принята в члены «Авиагруппы 122», член союза писателей Беларуси Нина Ковалева совместно с районной организацией «Белорусского союза женщин», районным центром социального обслуживания населения, районными организациями ветеранов войны в Афганистане и Белорусского общества Красного Креста.

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Организаторами и участниками митинга стали представители районной исполнительной власти, районного Совета депутатов, райвоенкомата, Ленинского сельисполкома, Музея советско-польского боевого содружества, районных общественных организаций «БСЖ», Совета ветеранов, Совета ветеранов войны в Афганистане, БРСМ, БОКК, учащиеся педколледжа и Ленинской СШ, настоятель православного прихода «В честь всех белорусских святых».

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Подробнее о митинге читайте в газете «Горецкий вестник».

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Митинг на братской могиле в Стефаново, где похоронены 805 советских воинов – Фото и видео

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня на воинском захоронении времен Великой Отечественной войны возле деревни Стефаново Ленинского сельсовета состоялся митинг памяти, посвященный...
 
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