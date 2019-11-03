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Топ-8 отраслей, у работников которых самые высокие шансы быть уволенными

04.11.2019 21:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре в Беларуси принятых на работу было на 9,1% больше, чем уволенных. Всего 66,7 тысячи человек. Такие цифры опубликовал Белстат. Напомним, в августе количество тех, кому отдали трудовые, значительно превышало число трудоустроенных — на 7,4 тысячи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях сейчас чаще увольняют чем берут на работу.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Больше всего в сентябре сократилось количество работников в сфере административных и вспомогательных услуг. Там уволенных было на 24,5% больше, чем принятых на работу. На втором месте — сельское, лесное и рыбное хозяйства. Здесь уволенных было на 23,5% больше. На третьем — горнодобывающая промышленность. Здесь новых работников оказалось на 19,5% меньше, чем тех, с кем распрощались.

Интересно, что в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта авто и мотоциклов принимать на работу тоже стали реже, чем увольнять. В прошлом году в это же время количество трудоустроенных в этой отрасли росло (+5,1%).

 
 

В августе предприятия увольняли активнее, чем принимали на работу. Тогда трудоустроили 84,8 тысячи человек, а уволили — 92,2 тысячи.

В июле принятых на работу было на 870 человек больше, чем уволенных. А до этого предприятия увольняли больше, чем нанимали, на протяжении восьми месяцев подряд.

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Мы посмотрели, в каких отраслях на сентябрь 2019 года была самая большая разница в соотношении принятых на работу и уволенных.
 
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