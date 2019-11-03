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Президент ввел послабления для индивидуальных предпринимателей. Почему важно это новшество
Источник материала: Tut.by
Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей и уплачивают единый налог. ИП теперь не нужно будет иметь при себе при перевозке товара документы, которые подтверждают его покупку. Эти бумаги не нужны в местах хранения и продажи товаров. Изменения предусмотрены президентским
Какую проблему решает новый указ президента?
Президентский указ не отменяет наличие у ИП, который занимается розницей, документов на приобретенный товар. Но теперь торговцы не должны быть у него с собой при перевозке товара, на складе или на торговой точке. Если у ИП не было с собой этих документов, то проверяющие могли выписать штраф. Необходимость иметь эти документы прописаны в другом президентском указе № 222.
При перевозке товара предпринимателям по-прежнему нужно иметь товарно-транспортные и товарные накладные. Они
Какую проблему не решает новый указ?
При этом 441-ый указ не решает еще один вопрос, на который не первый год обращают внимание предприниматели. С января 2016 года в Беларуси начал действовать президентский 222-й указ. Документ обязал тех, кто торгует импортными товарами легпрома, обзавестись сопроводительными документами. Предприниматели неоднократно просили власти, чтобы с них сняли ответственность по уже ввезенным товарам из России и уплаченному по ним ввозному НДС в части предоставления документов. По их словам, контрагент государства, на территории которого ИП купил товары, может
Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в феврале этого года
Что происходит с ИП, которые заняты розницей?
По статистике, предприниматели продолжают
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Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей и уплачивают единый налог.
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