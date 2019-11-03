Президент ввел послабления для индивидуальных предпринимателей. Почему важно это новшество

Источник материала: Tut.by

Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей и уплачивают единый налог. ИП теперь не нужно будет иметь при себе при перевозке товара документы, которые подтверждают его покупку. Эти бумаги не нужны в местах хранения и продажи товаров. Изменения предусмотрены президентским указом № 411 «О налогообложении».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Какую проблему решает новый указ президента?

Президентский указ не отменяет наличие у ИП, который занимается розницей, документов на приобретенный товар. Но теперь торговцы не должны быть у него с собой при перевозке товара, на складе или на торговой точке. Если у ИП не было с собой этих документов, то проверяющие могли выписать штраф. Необходимость иметь эти документы прописаны в другом президентском указе № 222.

При перевозке товара предпринимателям по-прежнему нужно иметь товарно-транспортные и товарные накладные. Они оформляются ежедневно при каждом перемещении остатков товаров из арендуемого ИП помещения для хранения товаров, расположенного на территории рынка, на каждое торговое место. Были случаи, что из-за нарушения этого правила на ИП подавали в суд.

Какую проблему не решает новый указ?

При этом 441-ый указ не решает еще один вопрос, на который не первый год обращают внимание предприниматели. С января 2016 года в Беларуси начал действовать президентский 222-й указ. Документ обязал тех, кто торгует импортными товарами легпрома, обзавестись сопроводительными документами. Предприниматели неоднократно просили власти, чтобы с них сняли ответственность по уже ввезенным товарам из России и уплаченному по ним ввозному НДС в части предоставления документов. По их словам, контрагент государства, на территории которого ИП купил товары, может отказаться подтвердить факт продажи. По рассказам предпринимателей, такие случаи — далеко не редкость в отношениях с российскими продавцами. В январе предприниматели передали президенту коллективное обращение с почти 7 тысячами подписей.

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в феврале этого года анонсировал изменения в 222-й указ, в том числе по подтверждающим покупку предпринимателями товара. «Мы с Министерством по налогам и сборам сделаем общий порядок. Есть товарно-транспортные накладные и другие документы, которых вполне достаточно, чтобы проверять легальность ввоза товара на территорию нашей страны», — заявил Александр Турчин. По его словам, правительство хочет закончить работу над изменениями в указ уже в нынешнем году.

Что происходит с ИП, которые заняты розницей?

По статистике, предприниматели продолжают уходить из розничной торговли. Если на начало года их насчитывалось 66 532, то на 1 июля — 66 463. Однако суммы уплаченных этими ИП налогов выросли — с 63,2 до

67,4 миллиона рублей (январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).