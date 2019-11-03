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Защитника минского «Динамо» дисквалифицировали на три матча
Источник материала: Tut.by
КХЛ вынесла наказание Олегу Евенко за эпизод в игре с «Салаватом Юлаевым»,
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Олега Евенко во время матча с «Салаватом Юлаевым» (1:9). Как агрессор в драке Евенко дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.
Кроме того, на белорусского защитника накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Общий срок дисквалификации составит три матча.
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Он сорвался в матче с «Салаватом Юлаевым».
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