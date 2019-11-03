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Бюджет-2020: куда направят деньги от дорожного сбора

04.11.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полученные от дорожного сбора средства в 2020-м будут планируется направить на ремонт дорог, а также на выплату кредита, выделенного на строительство МКАД-2, передает «Солидарность».

Эти затраты предусмотрены проектом закона о национальном бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте Министерства финансов.

Планируется, что доходы дорожного фонда в 2020-м составят 616 млн белорусских рублей, из которых около половины будут средства дорожного сбора.

Напомним, что пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в Беларуси в 2015-м году. Это решение властей стало одним из самых спорных за последние годы.


Одним из главных последствий введения дорожного налога стал массовый отказ автовладельцев проходить технический осмотр, который увязали с выплатой пошлины.

В апреле этого года власти планировали отвязать дорожный сбор от прохождения техосмотра автомобиля и отменить. А вместо ввести госпошлину за пользование дорогами, которую можно будет оплачивать помесячно — только за период, когда автомобилист пользуется автомобилем. Однако, долгожданной отмены пошлины не произошло.
 
 
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Полученные от дорожного сбора средства в 2020-м будут планируется направить на ремонт дорог, а также на выплату кредита, выделенного на строительство МКАД-2,...
 
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