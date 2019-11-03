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В Минске Медведева упрекнули переговорами по нефти, газу и продуктах питания

04.11.2019 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о "не наших войнах" вырваны из контекста, сообщает РИА "Новости".

В интервью казахстанскому государственному агентству "Хабар" глава Беларуси заявил, что Беларусь пострадала во многих войнах и "это не наши были войны, мы, тем не менее, горя хлебнули". Эти слова возмутили российского премьер-министра Дмитрия Медведева. "Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — прокомментировал Медведев.

Эйсмонт в комментарии российскому агентству сообщила, что Лукашенко ознакомлен с реакцией Медведева. "Реакция, надо сказать, очень неожиданная. И неожиданность её заключается в полном искажении сути", — заявила она. По её мнению, слова белорусского руководителя вырваны из контекста.

Пресс-секретарь Лукашенко пояснила, что он имел в виду: "Всё предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!"

Она подчеркнула, что если кто-то в постсоветский период и открещивался от чего-то, то это была Россия, а не Беларусь. Причём делала это Россия не раз, добавила Эйсмонт. Приводить примеры она не стала.


"Ещё более удивительно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктах питания", — добавила представительница официального Минска. Она предложила российским властям решать эти вопросы, а не вспоминать "седые времена".

По мнению Эйсмонт, это обсуждение вызывает один вопрос: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему? "С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтут память о защитниках Отечества, — приезжайте в Беларусь! Просто кому-то нужно, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, нужно найти новый повод укусить?.. Но это вопрос пока риторический", — подытожила она.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о "не наших войнах" вырваны из контекста, сообщает РИА "Новости".
 
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