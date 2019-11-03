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В Мостовском районе дядя угощал племянника марихуаной, чтобы отбить у него тягу к наркотикам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче коноплю и угощал «травой» племянника.
Как
Марихуану выращивал дядя одного из задержанных. Мужчина возделывал наркосодержащие растения на даче. Также у него дома были обнаружены три куста растений, которые находились на сушке, и баночки с измельчённой марихуаной. В числе прочего у гражданина были удобрения и приспособления для курения.
Мужчина сказал, что наркотик давал племяннику, чтобы отбить у него желание употреблять более опасные вещества.
Возбуждены уголовные дела. В отношении молодых людей – по части 1 статьи 328 УК РБ, в отношении дяди одного из них – по части 2 статьи 328 УК РБ.
Ранее фигуранты судимы не были. Молодые люди не работают, мужчина трудится в одном из местных колхозов.
Месяцем ранее мы сообщали, что в Гродно кружок робототехники пользовался популярностью.
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Новости Беларуси. Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче коноплю и угощал «травой» племянника. Как сообщает УВД Гродненского...
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