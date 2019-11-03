ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мостовском районе дядя угощал племянника марихуаной, чтобы отбить у него тягу к наркотикам

04.11.2019 21:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче коноплю и угощал «травой» племянника. 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, сначала правоохранители заинтересовались 25-летними молодыми людьми. Когда ребята были задержаны, удалось выяснить, откуда они взяли наркотик. 

Марихуану выращивал дядя одного из задержанных. Мужчина возделывал наркосодержащие растения на даче. Также у него дома были обнаружены три куста растений, которые находились на сушке, и баночки с измельчённой марихуаной. В числе прочего у гражданина были удобрения и приспособления для курения. 

Мужчина сказал, что наркотик давал племяннику, чтобы отбить у него желание употреблять более опасные вещества. 

Возбуждены уголовные дела. В отношении молодых людей – по части 1 статьи 328 УК РБ, в отношении дяди одного из них – по части 2 статьи 328 УК РБ. 

Ранее фигуранты судимы не были. Молодые люди не работают, мужчина трудится в одном из местных колхозов. 

Месяцем ранее мы сообщали, что в Гродно кружок робототехники пользовался популярностью. 

Оказалось, учитель употреблял с учениками вещества – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче коноплю и угощал «травой» племянника.  Как сообщает УВД Гродненского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-8 отраслей, у работников которых самые высокие шансы быть уволенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика