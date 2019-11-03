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Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства

04.11.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Искусство может принимать самые разные формы. Кто-то пишет картины, кто-то служит в театре, кто-то снимается в фильмах, кто-то делает скульптуры изо льда. И, конечно, можно заниматься резьбой по дереву. Знаете, почему это круто? 

Во-первых, в случае изготовления крупных изделий используется бензопила. А человек с бензопилой выглядит внушительно. 

Во-вторых, это хобби, которое приносит почёт и уважение окружающих. 

В-третьих, можно поставить свои изделия в саду. Или организовать ярмарку, демонстрируя свои лучшие творения. 

В общем, как ни посмотри, резьба по дереву – это здорово. А ещё лучше, когда получается действительно хорошо. На просторах соцсетей мы нашли страничку жителя Чебоксар, творения которого являются настоящим искусством. 

4-метровые ледяные скульптуры и 3D-шоу в цифровом музее льда в Бельгии: фотофакт 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
​​​​​​​Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
​​​​​​​Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
​​​​​​​Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
​​​​​​​Фото: vk.com/artyomsmirnov91 

Кстати, белорусы тоже умеют ловко управляться с бензопилой. 

В Узденском районе мужчина создаёт изделия из дерева – здесь подробнее

Люди в материале: Артем Смирнов
 
 
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Искусство может принимать самые разные формы. Кто-то пишет картины, кто-то служит в театре, кто-то снимается в фильмах, кто-то делает скульптуры изо льда. И, конечно,...
 
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