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Медведь, лев, рыба. Житель России создаёт деревянные произведения искусства
Источник материала: СТВ
Искусство может принимать самые разные формы. Кто-то пишет картины, кто-то служит в театре, кто-то снимается в фильмах, кто-то делает скульптуры изо льда. И, конечно, можно заниматься резьбой по дереву. Знаете, почему это круто?
Во-первых, в случае изготовления крупных изделий используется бензопила. А человек с бензопилой выглядит внушительно.
Во-вторых, это хобби, которое приносит почёт и уважение окружающих.
В-третьих, можно поставить свои изделия в саду. Или организовать ярмарку, демонстрируя свои лучшие творения.
В общем, как ни посмотри, резьба по дереву – это здорово. А ещё лучше, когда получается действительно хорошо. На просторах соцсетей мы нашли страничку жителя Чебоксар, творения которого являются настоящим искусством.
Кстати, белорусы тоже умеют ловко управляться с бензопилой.
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Искусство может принимать самые разные формы. Кто-то пишет картины, кто-то служит в театре, кто-то снимается в фильмах, кто-то делает скульптуры изо льда. И, конечно,...
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