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В Минске открылся фестиваль искусств среди детей и молодежи
04.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Творчество без границ. В Минске открылся международный фестиваль искусств среди детей и молодежи, передает телеканал «МИР 24».
На протяжении трех дней свои таланты продемонстрируют участники из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Украины. Всего на сцене выступят более трех тысяч человек. Жюри выберет лучших в номинациях «хореография», «вокально-инструментальный жанр», «художественное слово» и «театр моды». Большинство артистов привезли на конкурс номера с национальным колоритом своих стран.
Это уже пятый Международный фестиваль-конкурс. В нем принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.
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В мероприятии принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.
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