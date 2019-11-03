В Минске открылся фестиваль искусств среди детей и молодежи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Творчество без границ. В Минске открылся международный фестиваль искусств среди детей и молодежи, передает телеканал «МИР 24».

На протяжении трех дней свои таланты продемонстрируют участники из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Украины. Всего на сцене выступят более трех тысяч человек. Жюри выберет лучших в номинациях «хореография», «вокально-инструментальный жанр», «художественное слово» и «театр моды». Большинство артистов привезли на конкурс номера с национальным колоритом своих стран.

«Помимо непосредственно творчества, мы уверены, что это доброе начинание для того, чтобы завязывались дружеские коммуникации между подрастающим поколением наших государств, формировалась единая творческая платформа и настроение. И хотелось бы отметить, что этот конкурс юбилейный. Это пятый конкурс уже. И мы можем говорить, что это стало доброй традицией в нашей стране», – поделился заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай.

Это уже пятый Международный фестиваль-конкурс. В нем принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.