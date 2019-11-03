ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылся фестиваль искусств среди детей и молодежи

04.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Творчество без границ. В Минске открылся международный фестиваль искусств среди детей и молодежи, передает телеканал «МИР 24».

На протяжении трех дней свои таланты продемонстрируют участники из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Украины. Всего на сцене выступят более трех тысяч человек. Жюри выберет лучших в номинациях «хореография», «вокально-инструментальный жанр», «художественное слово» и «театр моды». Большинство артистов привезли на конкурс номера с национальным колоритом своих стран.

«Помимо непосредственно творчества, мы уверены, что это доброе начинание для того, чтобы завязывались дружеские коммуникации между подрастающим поколением наших государств, формировалась единая творческая платформа и настроение. И хотелось бы отметить, что этот конкурс юбилейный. Это пятый конкурс уже. И мы можем говорить, что это стало доброй традицией в нашей стране», – поделился заместитель министра образования Республики Беларусь  Александр Кадлубай. 

Это уже пятый Международный фестиваль-конкурс. В нем принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погранзаставу «Песчатка» открыли после реконструкции: как теперь выглядит участок госграницы с Польшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • удлиненные жилетки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика