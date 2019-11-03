ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эйсмонт рассказала, встретится ли Лукашенко с Настей Рыбкой

04.11.2019 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, хочет встретиться с Александром Лукашенко, чтобы поблагодарить его за помощь в освобождении из-под стражи.

Об этом девушка рассказала в интервью, которое опубликовали 2 ноября портал TUT.by и государственный телеканал ОНТ.

Девушка сообщила, что записалась на приём к главе государства. Ей назначили "аудиенцию через месяц".

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, в комментарии Радио "Свобода" сообщила, что о личной встрече Вашукевич и главы государства речи не идёт, но в принципе такая встреча может состояться.

"Пока в планах такой встречи нет. Но если будет соответствующее обращение — будем рассматривать. Наряду со всеми другими подобными просьбами об организации встречи. Никакой антипатии у президента к гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич нет", — ответила Эйсмонт.


Настя Рыбка стала известной благодаря секс-скандалам. Она была в сопровождении российского олигарха Дерипаски и написала об этом в своей книге, раскрыв некоторые скандальные подробности.

В январе 2019 года её и ещё двух человек арестовали в московском аэропорту Шереметьево по делу о вовлечении в проституцию. Через несколько дней Александр Лукашенко приказал заняться освобождением Вашукевич, и в тот же день её выпустили. При этом сообщалось, будто освобождение стало возможным благодаря личному вмешательству белорусского президента.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, хочет встретиться с Александром Лукашенко, чтобы поблагодарить его за помощь в освобождении из-под стражи.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске открылся фестиваль искусств среди детей и молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика