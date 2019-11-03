Эйсмонт рассказала, встретится ли Лукашенко с Настей Рыбкой

Об этом девушка рассказала в интервью, которое опубликовали 2 ноября портал TUT.by и государственный телеканал ОНТ.





Девушка сообщила, что записалась на приём к главе государства. Ей назначили "аудиенцию через месяц".





Радио "Свобода" сообщила, что о личной встрече Вашукевич и главы государства речи не идёт, но в принципе такая встреча может состояться. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, в комментариисообщила, что о личной встрече Вашукевич и главы государства речи не идёт, но в принципе такая встреча может состояться.





"Пока в планах такой встречи нет. Но если будет соответствующее обращение — будем рассматривать. Наряду со всеми другими подобными просьбами об организации встречи. Никакой антипатии у президента к гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич нет", — ответила Эйсмонт.









Настя Рыбка стала известной благодаря секс-скандалам. Она была в сопровождении российского олигарха Дерипаски и написала об этом в своей книге, раскрыв некоторые скандальные подробности.





В январе 2019 года её и ещё двух человек арестовали в московском аэропорту Шереметьево по делу о вовлечении в проституцию. Через несколько дней Александр Лукашенко приказал заняться освобождением Вашукевич, и в тот же день её выпустили. При этом сообщалось, будто освобождение стало возможным благодаря личному вмешательству белорусского президента.