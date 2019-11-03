Станислав Зась с польским коллегой Павлом Солохом обсудили международную безопасность

"Белсат" . Руководители ведомств Станислав Зась и Павел Солох в городе над Бугом обсудили вопросы белорусско-польского взаимодействия в области вопросов международной и региональной безопасности. А также затронули ситуацию в сфере контроля над вооружением, передает





Последний раз наедине Зась и Солох встречались 30 августа в Варшаве. Стороны, как отмечало польское ведомство, рассматривали вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. А 31 августа в столице Польши Станислав Зась встречался с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.















