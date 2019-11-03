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Зарплаты бюджетников в 2020 году могут вырасти на 10-11%

04.11.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проектом бюджета на 2020 год предусматривается рост зарплат работников бюджетной сферы на 10-11%. Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина перед расширенным заседанием комиссии, на котором обсуждается пакет бюджетных законопроектов на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Зарплаты бюджетников в 2020 году могут вырасти на 10-11%

По словам депутата, одной из приоритетных задач бюджета на будущий год является обеспечение соотношения заработной платы бюджетников к заработной плате по экономике в целом не ниже 80%.

Ассигнования республиканского бюджета на 2020 год на оплату труда и взносы на социальное страхование в бюджетном секторе планируются в размере Br4,6 млрд, отметила Людмила Добрынина.

 
 
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  Проектом бюджета на 2020 год предусматривается рост зарплат работников бюджетной сферы на 10-11%. Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по...
 
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