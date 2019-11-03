Зарплаты бюджетников в 2020 году могут вырасти на 10-11%

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Проектом бюджета на 2020 год предусматривается рост зарплат работников бюджетной сферы на 10-11%. Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина перед расширенным заседанием комиссии, на котором обсуждается пакет бюджетных законопроектов на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам депутата, одной из приоритетных задач бюджета на будущий год является обеспечение соотношения заработной платы бюджетников к заработной плате по экономике в целом не ниже 80%.

Ассигнования республиканского бюджета на 2020 год на оплату труда и взносы на социальное страхование в бюджетном секторе планируются в размере Br4,6 млрд, отметила Людмила Добрынина.