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Зарплаты бюджетников в 2020 году могут вырасти на 10-11%
04.11.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По словам депутата, одной из приоритетных задач бюджета на будущий год является обеспечение соотношения заработной платы бюджетников к заработной плате по экономике в целом не ниже 80%.
Ассигнования республиканского бюджета на 2020 год на оплату труда и взносы на социальное страхование в бюджетном секторе планируются в размере Br4,6 млрд, отметила Людмила Добрынина.
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