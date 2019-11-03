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Футболисты БАТЭ приготовили суп в поддержку детей с ДЦП

04.11.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ приняли участие в кулинарной благотворительной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Футболисты БАТЭ приготовили суп в поддержку детей с ДЦП

Футболисты БАТЭ приготовили суп в поддержку детей с ДЦП

Футболисты БАТЭ приготовили суп в поддержку детей с ДЦП

Крупная сеть ресторанов в эти дни проводит необычный флешмоб. В меню появятся супы, заплатить за которые можно любую сумму. Все деньги отдадут детям с ДЦП на покупку инвалидных кресел. Отведать можно томатный суп и кисло-острый с морским окунем. Особенность: один посетитель – одно блюдо.

Поддержали акцию футболисты борисовского БАТЭ. Вместе с опытным шеф-поваром они попробовали себя в приготовлении изысканных блюд.

Футболисты БАТЭ приготовили суп в поддержку детей с ДЦП

Антон Чичкан, футболист ФК «БАТЭ»:
Футбольный клуб БАТЭ всегда участвует в таких мероприятиях, различных акциях, которые направлены на благотворительность. Мы всегда поддержим эту идею. Как плюс для меня лично – я люблю готовить.

Люди в материале: Антон Чичкан
 
 
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Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ приняли участие в кулинарной благотворительной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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