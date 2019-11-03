|
Футболисты БАТЭ приготовили суп в поддержку детей с ДЦП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ приняли участие в кулинарной благотворительной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Крупная сеть ресторанов в эти дни проводит необычный флешмоб. В меню появятся супы, заплатить за которые можно любую сумму. Все деньги отдадут детям с ДЦП на покупку инвалидных кресел. Отведать можно томатный суп и кисло-острый с морским окунем. Особенность: один посетитель – одно блюдо.
Поддержали акцию футболисты борисовского БАТЭ. Вместе с опытным шеф-поваром они попробовали себя в приготовлении изысканных блюд.
Антон Чичкан, футболист ФК «БАТЭ»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ приняли участие в кулинарной благотворительной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)