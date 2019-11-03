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В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 4 ноября сразу три ДТП с участием пешеходов случились в Витебской области. Один человек погиб.
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Примерно в семь вечера в городском посёлке Ветрино Полоцкого района 28-летний водитель Audi наехал на 39-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.
Около шести вечера в Витебске 22-летний водитель Аudi не пропустил на переходе по улице Короткевича 50-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.
По фактам происшествий ведутся проверки, выясняются все обстоятельства случившегося.
Днём ранее в Гродненском районе Renault насмерть сбил водителя фуры.
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Новости Беларуси. Вечером 4 ноября сразу три ДТП с участием пешеходов случились в Витебской области. Один человек погиб. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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