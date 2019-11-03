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Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

04.11.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на рабочие специальности. Под потребности предприятий и организаций подстраиваются колледжи и лицеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

Ценный опыт и знания: каким рабочим специальностям обучают в сельскохозяйственном лицее в Воложине

Всего в области 15 таких учреждений образования. Здесь делают акцент на подготовку универсальных специалистов. Открываются и новые направления. Например, в Воложине в 2019 году увеличили общий набор. Причем образование доступно и для людей с особенностями психофизического развития.

Корреспондент Екатерина Чичерова с подробностями.

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Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на рабочие специальности. Под потребности предприятий и организаций подстраиваются колледжи и лицеи, сообщили в...
 
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