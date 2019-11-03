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Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад

04.11.2019 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие годы он был популярным туристическим объектом, но теперь судно постепенно уплывает.

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад

Пока еще корабль остается на канадской стороне Ниагарского комплекса. Однако не исключено, что сильные волны продолжат двигать его к краю водопада и он может рухнуть. Если это произойдет, то Ниагарский водопад обзаведется новой достопримечательностью. Просто на этот раз ниже по течению.

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад

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Новости Канады. Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие годы он был...
 
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