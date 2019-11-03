|
Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников
Источник материала: СТВ
Шагая в ногу со временем, белорусы активно покоряют небеса. «Буслы», «Стрижи», «Грифы» – эти птицы в небе нашей страны появились совсем недавно.
В небе – «Беркут-1».
Этот беспилотник разработан на предприятии «АГАТ – системы управления». Его основная задача – мониторинг, а главное достоинство – острое зрение. Он может подняться на высоту до 1000 метров, при этом передавать картинку в режиме онлайн и днем, и ночью.
Его «собрат» «Беркут-2» расправил крылья в 2013 году. Обе машины поступили на вооружение в белорусскую армию.
Виталий Кулаго:
В физико-техническом институте НАН Беларуси разработана целая линейка беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. В ФТИ «появилось на свет» целое семейство «Буслов». Они взлетают с ладони и садятся по-парашютному, могут преодолеть до 50 километров. Главная особенность белорусских БЛА – низкая стоимость и высокая надежность.
Юрий Леоновец:
Наши ученые создали и беспилотный дирижабль.
Он наполнен гелием, а технические характеристики позволяют находиться в воздухе до 11 часов при минимальном потреблении энергии. Беспилотники на базе дирижабля разрабатывают только в США, Франции, России и Беларуси.
Юрий Яцына, начальник научно-производственного центра Физико-технического института НАН Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шагая в ногу со временем, белорусы активно покоряют небеса. «Буслы», «Стрижи», «Грифы» – эти птицы в небе нашей страны появились совсем недавно. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)