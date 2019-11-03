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Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

04.11.2019 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Шагая в ногу со временем, белорусы активно покоряют небеса. «Буслы», «Стрижи», «Грифы» – эти птицы в небе нашей страны появились совсем недавно.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Процесс начинался с авиамоделизма». Как появились первые белорусские беспилотники

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

В небе – «Беркут-1».

Радиус действия – 15 км, продолжительность полета – 1,5 ч, крейсерская скорость полета – 50-80 км/ч, масса – 15 кг.

Этот беспилотник разработан на предприятии «АГАТ – системы управления». Его основная задача – мониторинг, а главное достоинство – острое зрение. Он может подняться на высоту до 1000 метров, при этом передавать картинку в режиме онлайн и днем, и ночью.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Его «собрат» «Беркут-2» расправил крылья в 2013 году. Обе машины поступили на вооружение в белорусскую армию.

Радиус действия – 35 км, продолжительность полета – 2 ч, крейсерская скорость полета – 80-100 км/ч, масса – до 50 кг.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Виталий Кулаго:
Данные комплексы у нас позиционируются как разведывательные. На их борту устанавливается аппаратура телевизионной, инфракрасной, фоторазведки. На борту комплекса «Гриф-100» может так же устанавливаться аппаратура радиационного контроля и радиоэлектронной борьбы.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

В физико-техническом институте НАН Беларуси разработана целая линейка беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. В ФТИ «появилось на свет» целое семейство «Буслов». Они взлетают с ладони и садятся по-парашютному, могут преодолеть до 50 километров. Главная особенность белорусских БЛА – низкая стоимость и высокая надежность.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Юрий Леоновец:
Еще одна из особенностей разрабатываемой техники заключается в том, что технологии разработки являются собственностью нашей страны. Все математическое программное обеспечение, конструкторская документация является собственностью наших разработчиков, что позволяет нам перейти к трансферу не просто готовых изделий, а к трансферу технологий.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Наши ученые создали и беспилотный дирижабль.

Длина – 8,5 м, взлетная масса – 23-30 кг, максимальная высота полета – 500 м, скорость – до 60 км/ч, время нахождения в воздухе – до 11 часов, радиус действия – до 50 км.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Он наполнен гелием, а технические характеристики позволяют находиться в воздухе до 11 часов при минимальном потреблении энергии. Беспилотники на базе дирижабля разрабатывают только в США, Франции, России и Беларуси.

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Юрий Яцына, начальник научно-производственного центра Физико-технического института НАН Беларуси:
Учитывая, что первую партию беспилотных авиационных комплексов на базе дирижабля у нас купила Российская Федерация, можно судить, что наши комплексы достойный имеют уровень ноу-хау. И надо сказать, что с одного вылета этот комплекс сдал все параметры, которые нам задавал российский экспортер.

Люди в материале: Виталий Кулаго, Юрий Леоновец, Юрий Яцына
 
 
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Шагая в ногу со временем, белорусы активно покоряют небеса. «Буслы», «Стрижи», «Грифы» – эти птицы в небе нашей страны появились совсем недавно. Об этом...
 
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