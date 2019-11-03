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«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

04.11.2019 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ценность настоящего искусства вряд ли измеряется только деньгами. Хотя и оно, безусловно, требует вложений. Но больше, наверное, творческих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит Международный кинофестиваль «Лістапад». 4 ноября прошли показы основого и национального конкурсов. Насколько белорусы любят ленты со стилем – а на «Лістападзе» только авторское, интеллектуальное кино, – можно судить по проданным билетам. На многие фильмы их уже нет.

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Но наши корреспонденты следят за афишой фестиваля. Кристина Федорович готова поделиться впечатлениями от увиденного.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Кристина Федорович, корреспондент:
Начну с главного события фестивального экватора – с подведения итогов конкурса национальных киношкол. Участвуют фильмы, снятые студентами. В программе 22 фильма из 15 киношкол. Мария Костюкович – организатор конкурса.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Мария Костюкович, координатор конкурса национальных киношкол:
У нас в этом году участники из 11 стран мира, они все говорят на разных языках. Но тем не менее общий язык они нашли.

Для нас большая радость, что в этом году к нам впервые приехала киношкола из Словакии. Это говорит о том, что наш конкурс состоялся как мастерская.

Во-вторых, мы решили, что молодых должны оценивать молодые и пригласили в жюри двух молодых кинематографистов.

Конечно, перед членами жюри выбор не из легких. Режиссер-документалист из Эстонии поделился своим взглядом на секрет успеха.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Филип Каат, член жюри конкурса национальных киношкол (Эстония):
Лучшую картину очень тяжело выбирать, потому что все фильмы здесь очень сильные. У меня критерии на самом деле не такие серьезные. Мне нравится смотреть фильм, и если мне интересно, это все, что мне нужно.

Секрет успеха… Если бы такая вещь была, все были бы успешными.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

4 ноября прошли первые показы национального конкурса. Открыли программу аниматоры. Кстати, почти все работы – премьеры 2019 года. На экранах «Пионера» дебют сразу у 6 картин. За призы сразятся и 9 документальных фильмов и 5 игровых лент.

Конечно, нельзя пройти мимо и фестиваля в фестивале – «Лістападзіке». В картинах совсем не детский взгляд на мир, а в афише 7 конкурсных лент из Германии, Нидерландов, Норвегии, Индии, Канады и Китая.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Кстати, в Музее истории кино показали первую картину из коллекции «Киноархив. Фильмы, которых могло не быть». Кинолента «Хатынь, 5 км». Первоначально из всего фильма оставили не вырезанными лишь два эпизода. Спустя 50 лет у зрителей уникальная возможность – увидеть по-настоящему тяжелую историю целиком.

«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»

Ирина Демьянова, программный директор документального кино:
Впечатление такое, что этот фильм прошел по заминированному полю. Слава богу, сохранился, сейчас мы его оцифровали. Чтобы мы могли показать его на международном фестивале, мы его снабдили английскими субтитрами. Надеемся, у него появится вторая жизнь.

Вот такая насыщенная программа 4-го фестивального дня.

Люди в материале: Кристина Федорович, Филип Каат, Мария Костюкович, Ирина Демьянова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ценность настоящего искусства вряд ли измеряется только деньгами. Хотя и оно, безусловно, требует вложений. Но больше, наверное, творческих,...
 
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