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«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ценность настоящего искусства вряд ли измеряется только деньгами. Хотя и оно, безусловно, требует вложений. Но больше, наверное, творческих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходит Международный
Кристина Федорович, корреспондент:
Мария Костюкович, координатор конкурса национальных киношкол:
Для нас большая радость, что в этом году к нам впервые приехала киношкола из Словакии. Это говорит о том, что наш конкурс состоялся как мастерская.
Во-вторых, мы решили, что молодых должны оценивать молодые и пригласили в жюри двух молодых кинематографистов.
Конечно, перед членами жюри выбор не из легких. Режиссер-документалист из Эстонии поделился своим взглядом на секрет успеха.
Филип Каат, член жюри конкурса национальных киношкол (Эстония):
Секрет успеха… Если бы такая вещь была, все были бы успешными.
4 ноября прошли первые показы национального конкурса. Открыли программу аниматоры. Кстати, почти все работы – премьеры 2019 года. На экранах «Пионера» дебют сразу у 6 картин. За призы сразятся и 9 документальных фильмов и 5 игровых лент.
Конечно, нельзя пройти мимо и фестиваля в фестивале – «Лістападзіке». В картинах совсем не детский взгляд на мир, а в афише 7 конкурсных лент из Германии, Нидерландов, Норвегии, Индии, Канады и Китая.
Кстати, в Музее истории кино показали первую картину из коллекции «Киноархив. Фильмы, которых могло не быть». Кинолента «Хатынь, 5 км». Первоначально из всего фильма оставили не вырезанными лишь два эпизода. Спустя 50 лет у зрителей уникальная возможность – увидеть по-настоящему тяжелую историю целиком.
Ирина Демьянова, программный директор документального кино:
Вот такая насыщенная программа 4-го фестивального дня.
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«Все фильмы здесь очень сильные». Какие кинокартины представили на суд зрителям и жюри на «Лістападзе-2019»
Новости Беларуси. Ценность настоящего искусства вряд ли измеряется только деньгами. Хотя и оно, безусловно, требует вложений. Но больше, наверное, творческих,...
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