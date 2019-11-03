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Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло
Источник материала: СТВ
В XXI веке, чтобы взлететь в небеса, совсем не обязательно иметь крылья. Достаточно владеть информационными технологиями.
Ольга Коршун, корреспондент:
Полет проходит нормально. Мы летим на высоте 600 метров со скоростью 500 километров в час. Судя по всему, скоро будем приземляться. Не знаю, будет ли посадка мягкой, если честно.
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В XXI веке, чтобы взлететь в небеса, совсем не обязательно иметь крылья. Достаточно владеть информационными технологиями. Об этом рассказали в одной из серий...
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