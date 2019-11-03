ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

04.11.2019 23:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный художественный музей отмечает 80-летие. В свое время указ о его открытии подписали в январе, а реально он начал работу 5 ноября 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Сегодня в музее более 30 тысяч экспонатов. А в честь юбилея открылась новая выставка. Из хранилищ на музейный свет достали более 170 произведений, которые дарились в разные годы.

«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

Об истинной ценности искусства сквозь призму времени и высоких технологий – Евгений Пустовой.

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

После сегодняшнего вечера в музее впору открывать еще одну экспозицию – подарков и сувениров. А о юбилее Дома белорусского искусства узнают в 19 странах мира. Белпочта выпустила в тираж марку, посвященную историческому событию.

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Как удержаться, чтобы не купить это в свою коллекцию и в свободное время посмотреть на эти прекрасные изображения и подумать о чем-то прекрасном.

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Для почтовой марки выбран пейзаж кисти Бялыницкого-Бирули. Весна. Ручей. 

Среди гостей торжества – министры, дипломаты, культурный бомонд. Ведь действительно под одной крышей, а после первой очереди реконструкции и под одним стеклянным куполом – соседствуют и иконы, и слишком светские картины.

Национальный художественный музей – это искусство дипломатии или дипломатия в искусстве. Без игры эпитетов как красок на картине – однозначно без художественного Беларусь была бы другой.

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы:
Сама назва – нацыянальны. Ён прадстаўляе скарб – тое, што назапашана беларусамі на працягу стагоддзяў, прадстаўляючы ў сваіх калекцыях для ўсіх, хто наведвае гэты музей, жыхароў, гасцей нашай краіны, каб яны мелі сапраўднае ўяўленне, што ў нас глыбінныя карані, што ў нас багацейшая культурная спадчына.

Начинали с 3 тысяч картин – сейчас более 30 тысяч. И все сложнее выбрать подходящий экспонат. Художественный держит марку. А вот проблем с меценатами нет. И сегодня экспозицию пополнили новые полотна.

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Андрей Нажескин, почетный консул Беларуси в Лозанне (Швейцария):
Сближает нацию и континенты. Именно здесь мы можем принести ту пользу и можем что-то сделать для Беларуси, для людей, которые живут здесь.

К следующей круглой дате в художественном собираются открыть целый музейный квартал. Наполняемость обеспечат. Выставлено лишь 2-3 % из всех фондов. Так что куратор музейных реставраторов по фамилии Вечер уверено заявляет: «Еще не вечер».

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Далёка не вечар!

Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие

Люди в материале: Евгений Пустовой, Константин Шульган, Павел Латушко, Андрей Нажескин
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Национальный художественный музей отмечает 80-летие. В свое время указ о его открытии подписали в январе, а реально он начал работу 5 ноября 1939...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика