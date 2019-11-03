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Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный художественный музей отмечает 80-летие. В свое время указ о его открытии подписали в январе, а реально он начал работу 5 ноября 1939 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в музее более 30 тысяч экспонатов. А в честь юбилея открылась новая выставка. Из хранилищ на музейный свет достали более 170 произведений, которые дарились в разные годы.
После сегодняшнего вечера в музее впору открывать еще одну экспозицию – подарков и сувениров. А о юбилее Дома белорусского искусства узнают в 19 странах мира. Белпочта выпустила в тираж марку, посвященную историческому событию.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Для почтовой марки выбран пейзаж кисти Бялыницкого-Бирули. Весна. Ручей.
Среди гостей торжества – министры, дипломаты, культурный бомонд. Ведь действительно под одной крышей, а после первой очереди реконструкции и под одним стеклянным куполом – соседствуют и иконы, и слишком светские картины.
Национальный художественный музей – это искусство дипломатии или дипломатия в искусстве. Без игры эпитетов как красок на картине – однозначно без художественного Беларусь была бы другой.
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы:
Начинали с 3 тысяч картин – сейчас более 30 тысяч. И все сложнее выбрать подходящий экспонат. Художественный держит марку. А вот проблем с меценатами нет. И сегодня экспозицию пополнили новые полотна.
Андрей Нажескин, почетный консул Беларуси в Лозанне (Швейцария):
К следующей круглой дате в художественном собираются открыть целый музейный квартал. Наполняемость обеспечат. Выставлено лишь 2-3 % из всех фондов. Так что куратор музейных реставраторов по фамилии Вечер уверено заявляет: «Еще не вечер».
Далёка не вечар!
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Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие
Новости Беларуси. Национальный художественный музей отмечает 80-летие. В свое время указ о его открытии подписали в январе, а реально он начал работу 5 ноября 1939...
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