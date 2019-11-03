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«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Креативные идеи выливаются даже в совместные проекты Национального художественного музея Беларуси с Парком высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почитатель маринистов, он же директор IT-компании Александр Климович, предложил оживить картины. Получилось.
Александр Климович, директор IТ-компании:
Вместить высокое искусство в высокие технологии удалось с четырьмя картинами. В планах – 40 полотен. Это к концу года. А к ночи музеев хотят открыть вообще новую страницу в музейном искусстве.
Светлана Апейко, заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Беларуси:
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Новости Беларуси. Креативные идеи выливаются даже в совместные проекты Национального художественного музея Беларуси с Парком высоких технологий, сообщили в...
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