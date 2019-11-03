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«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

04.11.2019 23:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Креативные идеи выливаются даже в совместные проекты Национального художественного музея Беларуси с Парком высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почитатель маринистов, он же директор IT-компании Александр Климович, предложил оживить картины. Получилось.

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«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

Александр Климович, директор IТ-компании:
Технически картину можно оживить любую. Но дело в том, что не каждой картине подойдут какие-то свойства, которые можно оживить. Например, в пейзажах очень актуально показывать то, каким был этот пейзаж 20 или 100 лет назад, и каким он выглядит в наше время. Если это портреты, то в каких ситуациях, в какой атмосфере создавался, чем художник жил.
С помощью технологий можно передать все окружение, всю атмосферу создания шедевров.

Вместить высокое искусство в высокие технологии удалось с четырьмя картинами. В планах – 40 полотен. Это к концу года. А к ночи музеев хотят открыть вообще новую страницу в музейном искусстве. 

«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

Светлана Апейко, заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Беларуси:
Мы можем говорить об очень органичном дополнении искусства современными информационными технологиями. Это возможность выйти за пределы просто произведения, увидеть то, что позволено только воображению.

«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

«Увидеть то, что позволено только воображению». Как оживить картину, рассказал директор IТ-компании

Люди в материале: Александр Климович, Светлана Апейко
 
 
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