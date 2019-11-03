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На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?

04.11.2019 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?

На Мюнхенской олимпиаде победителем и товарищем по несчастью вместе с Корбут стал белорусский борец Александр Медведь. Оба получили травму, все решила банка черной икры.

На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион:
К немецким докторам просить лекарства для того, чтоб убрать эту боль, они и за деньги нам не отдали. Но сказали: «Если есть возможность, принесите нам черной икры». Ну, у нас с Ярыгиным была банка одна на двоих. Мы отдали эту икру и нам дали 5 уколов.

Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Александр Медведь
 
 
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Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». На Мюнхенской олимпиаде победителем и товарищем по несчастью вместе с Корбут...
 
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