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На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?
Источник материала: СТВ
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта
На Мюнхенской олимпиаде победителем и товарищем по несчастью вместе с Корбут стал белорусский борец Александр Медведь. Оба получили травму, все решила банка черной икры.
Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион:
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Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». На Мюнхенской олимпиаде победителем и товарищем по несчастью вместе с Корбут...
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