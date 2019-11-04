Школьники Гродненщины заняли второе место в олимпиаде Союзного государства по русскому языку

Источник материала: Вороновская газета





Заключительный этап олимпиады по русскому языку и литературе среди школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» проходил в Могилеве с 28 октября по 2 ноября. Среди победителей команда Гродненской области, занявшая второе место.

Ее представили шесть лучших филологов Гродненщины – школьники из Сморгони, Лиды, Вертелишек и Гродно. Руководитель команды – директор Озерской санаторной школы-интерната Инна Бирета.





Все участники олимпиады Союзного государства прошли отборочный тур, который проводился в течение сентября-октября во всех областях Беларуси и в Минске, а также в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, в российских областях.





Звание знатоков русского языка и литературы оспаривали почти две сотни школьников 10-11 классов из Беларуси и России. Такая популярность не случайна, ведь конкурсному испытанию уже почти 15 лет. Каждый год место проведения заключительного этапа меняется – первая олимпиада прошла в 2004-м в Гомеле, после ее столицей становились Смоленск, Полоцк, Москва, Великий Новгород, Новосибирск и Минск. Могилев принимал такое мероприятие впервые.





Во время проведения заключительного этапа олимпиады школьникам предстояло написать сочинение и комплексную работу по русскому языку и литературе, а также выступить в творческом конкурсе риторического мастерства, выразительного чтения и конкурсе знатоков.

Лучший результат среди участников команды Гродненской области показала учащаяся 10 класса гимназии №9 им. Ф.П. Кириченко г. Гродно Карина Луневич. По итогам выполненных заданий она получила диплом второй степени. В конкурсе сочинений десятиклассница набрала 42 балла из 50 возможных. Темой своей работы Карина выбрала высказывание Александра Сергеевича Пушкина «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие».





Оценивало работы и выступления участников экспертное жюри, в состав которого вошли белорусские и российские ученые, ведущие преподаватели учреждений высшего образования, в том числе и Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

По итогам финального состязания первое место заняла команда Гомельской области, вторыми стали школьники принеманского края и Витебщины, третье место разделили Москва, Минск и Минская область.

Ежегодно организаторами проекта выступают Министерство образования Республики Беларусь и Министерство просвещения Российской Федерации.