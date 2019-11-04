Кореличским РОВД устанавливается личность мужчины, обнаруженного в лесном массиве вблизи агр. Турец

Источник материала: Полымя

Кореличским РОВД устанавливается личность трупа, обнаруженного в воскресенье, 3 ноября, в лесном массиве вблизи агр. Турец, висящим на дереве в петле, предположительно покончившим жизнь самоубийством через повешение.

Приметы трупа: предположительный рост 185-190 см, состояние мумифицированное, волос темный средней длины, длина подошвы кроссовок 31 см (размер обуви 45-46).

Был одет: спецовка темно-синего цвета с надписью на спине «МГТС Белтелеком», фланелевая рубашка серого цвета на пуговицах с нагрудными карманами, майка серого цвета с темными вертикальными полосами, штаны спортивные темно-синего цвета со светлыми полосками по бокам, носки темные, кроссовки темно-серого цвета, кепка черного цвета.

В кармане находились пустая пачка от сигарет «Минск красный» и зажигалка синего цвета.

Предположительная давность смерти — от 2 до 6 месяцев.

















Гражданам, которым что-либо известно о личности обнаруженного трупа, просьба сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 21442, 8(029)6964370 (А1), 8(029)7857983 (МТС) или 102.

По информации Кореличского РОВД