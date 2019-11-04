Минэкономики: открытая информация об интеграции может повредить нацбезопасности

"Еврорадио" . Вынос таких сведений на широкую публику может нанести вред национальной безопасности Беларуси, передает





Об этом говорится в официальном ответе, который Татьяна Водолажская получила от Министерства экономики. Общественная активистка просила дать возможность ознакомиться с документами, которые парафировали официальные представители Беларуси и России и которые планируется подписать через месяц — 8 декабря. Однако Минэкономики отказалось ознакомить её с дорожной картой по интеграции Беларуси и России.