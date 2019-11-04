ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

04.11.2019 23:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

Ей удалось стать трижды золотой на Олимпиаде. Гениальная гимнастка Ольга Корбут в Мюнхене завоевала три медали и симпатию публики.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

После той Олимпиады Ольга стала мировой звездой гимнастики. А для американцев – настоящим идолом, спровоцировав бум этого вида спорта.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Когда были в Америке, то к каждой девочке был поставлен охранник, который за нами ходил везде. И когда мы входили в зал, они все старались до нас дотронуться. Вот мы команда Советского Союза, идешь, эти буквы большие белые, синие костюмы. Знаете, ходишь с гордостью.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

Тренироваться Ольга начала в родном Гродно. Елена Волчецкая стала ее самым первым тренером. Вскоре способную ученицу заметил гениальный Ренальд Кныш.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Я иногда издевалась над Ренальдом Ивановичем, говорю: «Вот ваши девочки не делают колесо или переворот, а она уже делает». Гродненская команда всегда была впереди.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

Ольга первой выполнила сальто на бревне. Петля Корбут. Сейчас этот прием запрещен – уж слишком рискованный трюк.

На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Ольга Корбут, Антонина Кошель, Елена Волчецкая, Ренальд Кныш
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Ей удалось стать трижды золотой на Олимпиаде. Гениальная гимнастка Ольга Корбут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Искусство с глубинными корнями. Как Национальный художественный музей Беларуси отметил своё 80-летие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки женские кожаные скидки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика