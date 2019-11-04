|
Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум
Источник материала: СТВ
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта
Ей удалось стать трижды золотой на Олимпиаде. Гениальная гимнастка Ольга Корбут в Мюнхене завоевала три медали и симпатию публики.
После той Олимпиады Ольга стала мировой звездой гимнастики. А для американцев – настоящим идолом, спровоцировав бум этого вида спорта.
Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Тренироваться Ольга начала в родном Гродно. Елена Волчецкая стала ее самым первым тренером. Вскоре способную ученицу заметил гениальный Ренальд Кныш.
Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Ольга первой выполнила сальто на бревне. Петля Корбут. Сейчас этот прием запрещен – уж слишком рискованный трюк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Ей удалось стать трижды золотой на Олимпиаде. Гениальная гимнастка Ольга Корбут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)