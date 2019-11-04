Учащиеся Минской области успешно выступили в Могилеве на олимпиаде школьников Союзного государства

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

С 28 октября по 2 ноября 2019 года в Могилеве прошел заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».

Цель мероприятия – укрепление дружеских связей молодежи, повышение интереса учащихся к изучению литературного и исторического наследия двух стран, культурных традиций братских народов.

В олимпиаде приняли участие 138 учащихся, представляющих 23 региона России, и 54 учащихся Республики Беларусь. В командном зачете сборная Минской области заняла 3-е место среди 32 команд-участниц.

Дипломом 2 степени награжден Дмитрий Судник, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Столбцы» (учитель Богуш Я. С.). Дипломами 3 степени удостоены Диана Валаханович, учащаяся 10 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Столбцы» (учитель Голенович А. И.), Любовь Субот, учащаяся 10 класса ГУО «Смолевичская районная гимназия» (учитель Северинец А. К ), Алина Горелик, учащаяся 11 класса ГУО «Вилейская гимназия № 1 “Логос”» (учителя Дубовик Т. М., Згерская С. А.). Яна Сивакова, учащаяся 10 класса ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова» (учитель Афонская О. В.), получила диплом 3 степени в творческом конкурсе выразительного литературного чтения.

Успешное выступление команды Минской области свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся.

Интеллектуальные соревнования юных знатоков включали два обязательных тура – комплексную работу по русскому языку и литературе, написание сочинения, а также творческие конкурсы риторического мастерства, конкурс знатоков и конкурс выразительного чтения. В состав экспертного жюри вошли белорусские и российские ученые, ведущие преподаватели учреждений высшего образования. В закрытии олимпиады принял участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

Поздравляем участников команды Минской области и их педагогов с блестящим выступлением и желаем дальнейших ярких побед!