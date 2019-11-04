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Белорусские поисковые отряды завершили сезон полевых работ

05.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские поисковые отряды завершили сезон полевых работ. Как сообщили в Минобороны, с начала года удалось передать для перезахоронения останки почти двух тысяч солдат и мирных жителей, погибших во времена Первой и Второй мировых войн. Работы проходили по всей стране, в том числе и в местах, где не предполагалось вести поиски, передает телеканал «МИР 24».

«Мы отработали 55 районов Беларуси. Внепланово мы отработали в Бресте, где при строительстве многоэтажки было обнаружено место массового захоронения гетто. Мы так эксгумировали свыше 1250 останков», – рассказал начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны Вооруженных сил Беларуси Сергей Воронович.

Помощь поисковым отрядам оказывают многие общественные объедения, как из Беларуси, так и из России.



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Теги: Брест
 
 
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Работы проходили по всей стране, в том числе и в местах, где не предполагалось вести поиски.
 
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