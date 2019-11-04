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Белорусские поисковые отряды завершили сезон полевых работ
05.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские поисковые отряды завершили сезон полевых работ. Как сообщили в Минобороны, с начала года удалось передать для перезахоронения останки почти двух тысяч солдат и мирных жителей, погибших во времена Первой и Второй мировых войн. Работы проходили по всей стране, в том числе и в местах, где не предполагалось вести поиски, передает телеканал «МИР 24».
Помощь поисковым отрядам оказывают многие общественные объедения, как из Беларуси, так и из России.
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Работы проходили по всей стране, в том числе и в местах, где не предполагалось вести поиски.
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