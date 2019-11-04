Источник материала: Новости Волковыска

Средства, полученные от дорожного сбора, в будущем году планируется направить на ремонт дорожного покрытия и выплату кредитов за МКАД-2, об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год, который опубликовал республиканский Минфин.

В документе указано, что деньги от выплат так называемого дорожного сбора направляются на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Беларуси.

Предполагается также, что часть средств пойдет на погашение кредита на строительство второй кольцевой автодороги вокруг столицы. Выходит, что жители города Волковыска будут оплачивать кредит на строительство дороги которая им соверщенно не нужна. Будут ли жители Минска оплачивать ремонт дорог на улицах нашего города на сайте МинФина не сообщается.

Республиканский дорожный фонд, как планируется, получит 616 миллионов белорусских рублей, примерно часть этой суммы будет формировать дорожный сбор.

Многие белорусские автомобилисты в целях экономии перестали проходить техосмотр после того, как к нему привязали дорожный сбор. При этом, по данным Госавтоинспекции, только за прошлый год на 13% увеличилось количество ДТП из-за технических неполадок транспорта, число погибших из-за этого людей выросло почти на 67%, раненых — на 74%. В 2019 году произошло уже восемь таких аварий. В них три человека погибли и еще 27 получили различные травмы.

Вопрос об отвязке сбора от техосмотра звучит уже не первый год. В конце сентября Минфин сообщил, что готовит проект такого указа. Говорится о том, что госпошлину можно будет платить помесячно, а тем, кто внесет всю сумму за год, плата будет меньше.