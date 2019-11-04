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Евроопт или Гиппо: где теперь самые низкие цены?

05.11.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Евроопт или Гиппо: где теперь самые низкие цены?
фото: Myfin.by

Неожиданный результат

На входе во многие магазины один из первых отделов – «овощи-фрукты», с него и началось наше сравнение цен в Гиппо и Евроопте. Результат впечатлил – оказалось, что далеко не на все продукты, которые ежедневно бывают в корзинах белорусов, они дешевле в Евроопте. Причем на некоторые из них ценник в пользу Гиппо становится заметен невооруженным глазом. Но в целом перевес за Еврооптом.

Овощи и фрукты

 
 
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фото: Myfin.by Неожиданный результат На входе во многие магазины один из первых отделов – «овощи-фрукты», с него и началось наше сравнение цен в...
 
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