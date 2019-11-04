«Волат» из Брестского района Виктор Братченя привез два золота с чемпионата мира по армрестлингу

Источник материала: Tut.by

Житель агрогородка Большие Мотыкалы Виктор Братченя привез с чемпионата мира по армрестлингу две золотые медали.

Турнир проходил с 26 октября по 4 ноября в Константе, Румыния. От Беларуси выступали 18 спортсменов, которые завоевали 6 медалей: 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Среди паралимпийцев два золота в весовой категории до 80 кг достались Виктору Братчене. Сейчас в его копилке 62 медали с чемпионатов Европы, мира и Кубков мира, из которых 37 золотые.

В этом году Виктор Братченя завоевал золото и серебро на чемпионате Европы, две золотые медали и Кубок абсолютного победителя на Кубке мира и две золотые медали на чемпионате мира.

— Очень удачный год. Сейчас небольшой отдых — и начну подготовку к следующему сезону. Подготовка — за собственный счет и при помощи спонсоров. Государство не выплачивает призовые за завоеванные медали и не помогает в подготовке, — рассказал TUT.BY Виктор.

Татьяна Калюк из Гомеля в категории до 90 кг среди женщин взяла золото на правую руку и серебро на левую, представитель Барановичей Олег Мацкевич среди ветеранов (возраст 40−50 лет) на левую руку взял золото в весовой категории до 80 кг.

Александр Василькевич из Речицы Гомельской области завоевал бронзовую медаль среди ветеранов в категории до 90 кг на правую руку.