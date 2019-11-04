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«За два месяца подключили». Личный опыт перехода на электроотопление по тарифу «три копейки»

05.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Выгодно ли отапливать дом электричеством?» — вопрос номер один для многих белорусов, к домам которых газ не дотянулся. Теоретически, если пользоваться специальным тарифом, который люди прозвали «три копейки» (тариф только для отопления и приготовления горячей воды), то электроотопление будет не сильно дороже, чем на газу. Но легко ли подключиться к новому тарифу на практике? У нас есть положительная история на эту тему.

Ирина Николаевна из деревни Россохи Пружанского района об отоплении электричеством задумалась еще в начале лета — в доме она живет одна, перспектив на газ нету, отапливаться котлом на брикетах и дровах с каждым годом все труднее.

— Я на пенсии, но еще работаю. В холодное время топить котел получается раз в день, вечером. Дом мой щитовой, обложенный в полкирпича, тепло плохо держит. Вечером придешь после работы, а дома — холодина. Пока котел растопишь, пока дом прогреется, уже и спать пора. В постель беру с собой грелку — пластиковую бутылку с горячей водой. Утром встаю — в котле прогорело все, в доме опять холодно.


Изображение носит иллюстративный характер. http://vichivisam.ru

Сын Ирины Николаевны убедил перейти на электричество. Изначально планировалось купить электрокотел и встроить его в старую систему отопления. Однако от реализации задуманного Ирина отказалась — по грубым подсчетам, электрокотел наматывал бы зимой тысячу и больше киловатт, а это при тарифе в 17 копеек выливалось бы в половину пенсии. От идеи почти отказались — и тут узнали, что появился тариф в пять раз дешевле. С такими расценками Ирина Николаевна уже не сомневалась, а отправилась в райцентр, в местные электросети.

Отапливать дома «от розетки» стало дешевле в 3 раза. Но от газа отказываться рано

— Главный инженер сначала сказал, что местный трансформатор, вероятно, не сможет обеспечить необходимую мощность, — рассказывает Ирина Николаевна. — Но после проверки стало понятно, что деревня наполовину пустая, мощных потребителей нет и мне можно выделить необходимую мощность. Инженер меня предупредил только, что мне нужен электрокотел на 8 кВт и с ним все равно будет на рублей 100 нагорать.

Но у Ирины уже был другой план — она решила установить электроконвекторы вместо электрокотла. О них она прочитала в газете, а сын одобрил. По расчетам фирмы-производителя, на ее дом будет достаточно конвекторов общей мощность 4,4 кВт.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: kouzi.by

Стоит отметить, что для подключения на тариф «три копейки» конвекторы должны соответствовать ряду требований. Например, прибор должен быть не разборным, с несъемным шнуром и без штепселя.

Договор на подключение Ирина заключила в «Одном окне» электросетей. Там ей рассказали, что делать дальше.

— Сказали, нужно будет установить отдельный счетчик в ящике, на улице у столба. От него нужно к дому протянуть кабель, но под землей — сказали прокопать траншею от счетчика до дома глубиной 70 см.

По договору я должна была оплатить 786 рублей — за кабель к новому счетчику, ящик, сам счетчик и подключение. Мне сказали, что в течение двух месяцев все должны подключить, но в течение двух недель нужно купить кабель от счетчика до дома, проводку и конвекторы. Комплект конвекторов (5 штук по 450 Вт и 3 штуки по 720 Вт) с пятью терморегуляторами (по одному терморегулятору на комнату) обошелся в 2835 рублей. Кроме них, я еще купила и электроводонагреватель воды вместо титана на дровах — он тоже предусмотрен тарифом.

Когда все оборудование было куплено, Ирина Николаевна вызвала проектировщиков из энергосетей. Те изготовили проект — они рассчитали сечения проводки конвекторов, вводного кабеля. Проект небесплатный — обошелся в 156 рублей. Сделали его быстро, за 5 дней. Когда он был готов, выяснилось, что проводку в доме к конвекторам нужно делать своими силами. На эти работы хозяйка нанимала электрика — он закупил все, что нужно по проекту, за два дня развел проводку, установил и подключил конвекторы.

— Ему я заплатила 500 рублей. Дальше мне сказали вызывать «Энергонадзор» для приемки. Правда, с первого раза не приняли — сказали переделать заземление на бойлере. Электрик пришел, исправил за 15 минут. В следующий раз «Энергонадзор» подписал акт приемки.

Перед самым включением приехал специалист из электросетей, который опломбировал счетчик на улице, щиток в доме — в нем стоят автоматы, по одному на каждую комнату. Пломбу поставили и на розетку водонагревателя. И все, можно было запускать.

Электросети обещание сдержали, и вся процедура заняла обещанные два месяца. Ирина говорит, что каких либо трудностей не возникло.

— Обогрев я пока включаю только ночью — тепло же еще. За сентябрь нагорело 300 киловатт, за октябрь — 400. При тарифе «три копейки» — это 10 и 12 рублей. Зимой отопление отключать уже не буду — конвекторы работают в автоматическом режиме, включаясь только тогда, когда температура в помещении понизилась ниже заданной.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: kouzi.by

Наверняка энергопотребление вырастет — дом на 100 «квадратов» старый, щитовой, обложенный в полкирпича. Впрочем, к старому котлу Ирина Николаевна уже не вернется — говорит, привыкла, что в доме тепло и вечером, и утром.

— Раньше я покупала на год две машины дров и 6 тонн торфа за 270 рублей и мерзла. Поэтому если за зиму заплачу 200 рублей за электроэнергию и буду жить в тепле, то это не так уж и дорого.

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Как жительница деревни отказалась от твердотопливного котла в пользу электрического и сколько это стоило.
 
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