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Это был обычный тренировочный полёт. Вспоминаем, как Владимир Карват героически спас две деревни
Источник материала: СТВ
Военный летчик, подполковник Владимир Карват увел падающий самолет от двух деревень. Сотни спасенных жизней ценой собственной.
О первом Герое Беларуси вспомнили в одной из серий проекта
Звезду Героя он получил посмертно. Ему было всего 38.
Это был обычный тренировочный полет. Как вдруг система начала подавать тревожные сигналы.
Александр Мурычин, сослуживец Владимира Карвата (1994-96):
У него было время – катапульта бы успела выбросить в небо, но рядом, под самолетом, были люди. И несмотря на неоднократную команду покинуть кабину, он до последней секунды пытался спасти машину.
Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата (1994-96):
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Военный летчик, подполковник Владимир Карват увел падающий самолет от двух деревень. Сотни спасенных жизней ценой собственной. О первом Герое Беларуси вспомнили...
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