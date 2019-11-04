Это был обычный тренировочный полёт. Вспоминаем, как Владимир Карват героически спас две деревни

Источник материала: СТВ

Военный летчик, подполковник Владимир Карват увел падающий самолет от двух деревень. Сотни спасенных жизней ценой собственной.

О первом Герое Беларуси вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .





Звезду Героя он получил посмертно. Ему было всего 38.

Это был обычный тренировочный полет. Как вдруг система начала подавать тревожные сигналы.





Александр Мурычин, сослуживец Владимира Карвата (1994-96):

Он принял единственно верное решение: он до последнего момента рулями работал в кабине. Он пытался спасти самолет, спасти населённый пункт. А о себе, я думаю, он в тот момент не думал.





У него было время – катапульта бы успела выбросить в небо, но рядом, под самолетом, были люди. И несмотря на неоднократную команду покинуть кабину, он до последней секунды пытался спасти машину.





Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата (1994-96):

Я был уверен, что он катапультироваться не будет, потому что он будет бороться за авиационную технику. До конца. При заходе на посадку, он начал снижаться, самолёт неуправляем, он говорит: «Подо мной огни, еще немножко протяну и потом выйду из кабины». Как говорится, небо забирает лучших.



