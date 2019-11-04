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Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби

05.11.2019 00:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби

Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби

Домрачевой удается оставаться такой искренней, и это делает ее по-настоящему народной любимицей. Раньше она любила бывать в столичном парке, не прочь была Даша и прокатиться на роликах.

«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален

Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби

Дарья Домрачева:
Катание на роликовых коньках на площади возле Дворца спорта – там были мои излюбленные места. Помнится, там были специальные эстакады для катания на роликах. Для меня это было вообще такое «гуляй, душа».

Год без спорта. Чем занимается Дарья Домрачева после завершения карьеры

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Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Дарья Домрачева
 
 
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Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Домрачевой удается оставаться такой искренней, и это делает ее по-настоящему...
 
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