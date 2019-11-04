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Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби
Источник материала: СТВ
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта
Домрачевой удается оставаться такой искренней, и это делает ее по-настоящему народной любимицей. Раньше она любила бывать в столичном парке, не прочь была Даша и прокатиться на роликах.
Дарья Домрачева:
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Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Домрачевой удается оставаться такой искренней, и это делает ее по-настоящему...
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