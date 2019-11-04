|
Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Клубные хоккейные матчи приостановились – наступила первая международная пауза сезона. А это значит, что пришло время сборов национальных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
4 ноября на льду «Чижовка-Арены» провели тренировку спортсмены молодежной сборной. Подопечных Дмитрия Дудика ждет Турнир четырех наций, который пройдет в Бобруйске уже в конце этой недели. Среди соперников нашей команды – сборные Дании, Австрии и Латвии.
Подобные состязания – один из этапов подготовки к грядущему молодежного чемпионату мира.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Состав кэмпа можно назвать экспериментальным. Преимущественно ребята собраны из команды U-20, которая представлена в экстралиге «Б» национального чемпионата. Однако на молодежном первенстве позиции лидеров займут хоккеисты, выступающие в этом сезоне в различных заокеанских лигах, а тем, кто был сегодня на льду, еще предстоит доказать свою состоятельность.
Никита Сиротин, защитник молодежной сборной Беларуси:
Павел Воронов, молодежной сборной Беларуси:
Молодежный чемпионат мира в первом дивизионе пройдет в Минске с 9 по 15 декабря. Кстати, на прошлой неделе стартовала продажа одиночных билетов на матчи турнира. Напомним, что путевку в элиту белорусы оспорят с командами Латвии, Дании, Норвегии и Словении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Клубные хоккейные матчи приостановились – наступила первая международная пауза сезона. А это значит, что пришло время сборов национальных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)