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«Мы потратили свою жизнь, чтобы скрывать это». Девушки с усами на лице снялись в рекламе

05.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производитель бритв Billie показал в новом рекламном видео девушек с усами: компания преследовала сразу две цели, и обе должны сделать мир лучше. Ведь необычный ролик помогает не только женщинам с растительностью на лице, но и мужчинам по всему миру.


Компания Billie, продающая бритвенные станки, лезвия и средства для бритья, опубликовала неожиданное видео. Оно выглядело бы как обычная реклама производителя бритв, вот только в главных ролях вместо мужчин — женщины, и у них на лице тоже есть волосы.

Девушки с гордостью позируют перед камерой, рассказывая о себе и своей внешности.

— У нас есть очень важное объявление: у женщин тоже есть усы. Мир может не знать об этом, потому что мы многое делаем, чтобы скрыть их, — говорят модели.

Ролик продвигает идеи бодипозитива, показывая, что у женщин тоже может быть растительность на лице — и это нормально. Соучредительница Billie Джорджина Гули рассказала изданию Daily Mail, какой смысл вкладывался в рекламу: «Для нас было важно поговорить о женских усах. У всех нас есть волосы на лице — в той или иной форме — но никто не говорит о них, кроме случая, когда нужно незаметно от них избавиться».


Бренд предлагает перестать замалчивать о существовании волос на женском лице — и даже отложить бритву, чтобы отрастить усы. С одной стороны, дело всё в том же бодипозитиве.

— Мы надеемся побудить женщин чувствовать себя более комфортно с волосами над верхней губой. Мы потратили всю свою жизнь на то, чтобы скрывать их, и хотим, чтобы современные женщины могли не стесняясь ходить с ними, если захотят.

Дело в том, что реклама вышла в конце октября — прямо перед тем, как начинается месяц, который активисты называют movember («мовембер», «усабрь» или «небритябрь»). Именно об этом сообщают девушки на видео.

— В этот небритябрь мы тоже будем их отращивать и присоединимся ко всем. Потому что усы — это усы, и наши выглядят отлично — так зачем же им пропадать зря?

«Мовембер» был введен группой молодых людей в 1999 году в Аделаиде (Австралия). Это вид фандрайзинга, при котором мужчины ежегодно в ноябре отращивают усы и в течение месяца и делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями.


Кроме того, помощь оказывается организациям, занимающимся проблемами депрессии и биполярного аффективного расстройства, так как обе эти болезни очень часто встречаются у мужчин, однако бывают редко диагностированы и практически не подвергаются лечению со стороны врачей.

А в этом году к этому флешмобу могут присоединиться и женщины. И Billie предлагает своим покупателям и покупательницам жертвовать деньги, которые отправятся в фонды «мовембера».

Посмотреть рекламу Billie целиком можно здесь:

 
 
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Производитель бритв Billie показал в своём видео девушек с усами, и это не просто реклама
 
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