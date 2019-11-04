«Приезжает домой и проверяет переписки». Жены дальнобойщиков - о верности, ожидании и работе мужа

Источник материала: Tut.by

Мало кому долгие разлуки с любимым человеком даются легко. А жены дальнобойщиков постоянно живут в режиме ожидания. Еще они в одиночестве справляются с бытовыми трудностями, строят общий дом и растят детей. Мы пригласили в студию таких женщин и поговорили с ними о верности, тоске, работе мужа и том, как они к ней относятся.