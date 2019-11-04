Прыщ появляется на одном и том же месте? Косметолог объясняет, почему так происходит

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На лице появился прыщ и так и хочется выдавить? Косметолог Елена Марковская объясняет, чем могут грозить домашние опыты над кожей.



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— Косметологи не рекомендуют самостоятельно давить прыщи. Если делать это по незнанию, то можно разнести по коже воспалительный процесс, а еще способствовать появлению застойных (красных, багровых) пятен и посттравматической пигментации и рубцов (рытвин).

Для того чтобы проводить такую процедуру, нужно иметь понимание об анатомии и физиологии кожи. Кожное сало вытекает на поверхность через сальный проток. Когда вы постоянно давите прыщи — велика вероятность этот проток травмировать. Как следствие, прыщи могут появляться на одном и том же месте из месяца в месяц. Особенно опасно давить прыщи острыми ногтями (они оставят на коже рубцы) и пытаться избавиться от «глубоких» прыщей, которые болят.

Если на лице появился прыщ, лучше не давить его, а использовать точечное косметическое противовоспалительное средство (его можно найти в любой аптеке).

Бывают случаи, когда человек постоянно ищет на своем теле воспаления (на плечах, в зоне декольте, на лице), чтобы их выдавить. На такое поведение следует обратить внимание и обратиться не к косметологу, а психотерапевту.

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