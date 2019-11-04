Школьник целый месяц воровал деньги с карточки минчанки

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанка потеряла карточку на даче в Витебской области. Пропажу обнаружила спустя месяц, вернувшись домой. Зайдя в личный кабинет интернет-банкинга, она обнаружила, что с помощью карточки было произведено свыше 40 выплат. Женщина обратилась в милицию.

Оперативники вышли на 16-летнего учащегося из Витебской области. Парень рассказал, что нашел карточку на улице, сфотографировал ее и использовал реквизиты для оплаты игр. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.