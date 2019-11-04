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Школьник целый месяц воровал деньги с карточки минчанки

05.11.2019 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Школьник целый месяц воровал деньги с карточки минчанки
Фото из открытых источников

Минчанка потеряла карточку на даче в Витебской области. Пропажу обнаружила спустя месяц, вернувшись домой. Зайдя в личный кабинет интернет-банкинга, она обнаружила, что с помощью карточки было произведено свыше 40 выплат. Женщина обратилась в милицию.

Оперативники вышли на 16-летнего учащегося из Витебской области. Парень рассказал, что нашел карточку на улице, сфотографировал ее и использовал реквизиты для оплаты игр. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.

Деяния несовершеннолетнего могут быть квалифицированы по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь («Хищение путем использования компьютерной техники»). Санкция по статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Школьник целый месяц воровал деньги с карточки минчанки
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В общей сложности несовершеннолетний украл почти $1000.
 
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