Школьник целый месяц воровал деньги с карточки минчанки

Минчанка потеряла карточку на даче в Витебской области. Пропажу обнаружила спустя месяц, вернувшись домой. Зайдя в личный кабинет интернет-банкинга, она обнаружила, что с помощью карточки было произведено свыше 40 выплат. Женщина обратилась в милицию.
Оперативники вышли на 16-летнего учащегося из Витебской области. Парень рассказал, что нашел карточку на улице, сфотографировал ее и использовал реквизиты для оплаты игр. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.
Деяния несовершеннолетнего могут быть квалифицированы по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь («Хищение путем использования компьютерной техники»). Санкция по статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.