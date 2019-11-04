В Речице диспетчер воровал топливо, а деньги спускал на ставках

Источник материала: Аргументы и факты

В ведении мужчины были электронные топливные карты, в том числе резервные. С помощью запасных «таблеток» и было совершено хищение.

«Воровал подозреваемый, как говорится, руками сторожа этого же предприятия. Подельнику передавался чип, с которым тот ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки похищалось порядка 200 литров дизеля, который в последующем продавался индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок», – рассказал Валентин Хомчиц, начальник ОБЭП Речицкого РОВД.

Все деньги от продажи получал диспетчер.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом.