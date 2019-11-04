В Речице диспетчер воровал топливо, а деньги спускал на ставках

В ведении мужчины были электронные топливные карты, в том числе резервные. С помощью запасных «таблеток» и было совершено хищение.
«Воровал подозреваемый, как говорится, руками сторожа этого же предприятия. Подельнику передавался чип, с которым тот ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки похищалось порядка 200 литров дизеля, который в последующем продавался индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок», – рассказал Валентин Хомчиц, начальник ОБЭП Речицкого РОВД.
Все деньги от продажи получал диспетчер.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом.
Выяснилось: мужчина пошел на преступление из-за игромании. Он делал ставки в букмекерской конторе, а проигравшись, залез в долги. Рассчитаться с кредиторами планировал деньгами от продажи топлива, но в итоге их тоже проиграл.