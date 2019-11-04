Источник материала: Tut.by

Мы часто говорим о кризисе среднего возраста у мужчин , но почему-то еще ни разу не рассказывали о том, как через него проходят женщины. Об этом на пороге сорокалетия рассуждает наш колумнист Анна Петрова.





В последнее время я смотрю на себя в зеркало, чувствуя, что недовольна своим уставшим видом. И вдруг я понимаю, что никакая это не усталость — просто я сейчас так выгляжу.

В последнее время я все чаще стала сожалеть о том, что не родила сыну братьев и сестер, и даже пару раз поплакалась маме на тему «на кого я его оставлю». В ответ мама в конце концов сказала: «Я так понимаю, ты собралась умирать раньше меня, так что я за ним присмотрю».

Смех смехом, но, видимо, именно так и выглядит женский кризис среднего возраста.

Если в тридцать пять казалось, что все еще впереди, то за каких-то три-четыре все резко изменилось: процесс пошел и вспять его не повернуть. И даже не пошел, а полетел: уверена, что последние четыре года мне просто подбросили. Я их впервые вижу.

Первый раз в жизни мне хочется отмотать назад и начать сначала.





Вот вроде бы и продолжительность жизни растет, и ВОЗ все дальше сдвигает границы определения молодости и зрелости, и пятьдесят — это новые тридцать, и соцсеточки полистаешь — все сплошь красивые и активные, несмотря на возраст, но цифра «сорок» по-прежнему продолжает оставаться неким мерилом и символом кризиса среднего возраста. Особенно для женщин.

Да, на фоне кучи репортажей о семидесятилетних активных и пригожих стыдно расклеиваться в "сорокет", но кризисное состояние на то и кризисное, что логическими доводами утешить себя нельзя.

Само понятие «кризис среднего возраста» зачастую применяют к мужчинам — именно этим самым кризисом традиционно оправдывают молодых любовниц, уход из семьи, покупку дорогих и непрактичных «игрушек», а также прочие седины в бороду.

О женщинах в контексте экзистенциального кризиса говорят значительно реже: у них и без того забот полон рот, некогда думать о такой ерунде, а случаи, когда женщины за сорок заводят себе молодых любовников, а уж тем паче уходят из семьи, и вовсе единичны. Даже в среде звезд шоу-бизнеса немногочисленные женские истории теряются на фоне бесконечных Петросянов, Дибровых и Бондарчуков, меняющих жен на все более молодых.

Но проблемы старения и осознания собственной смертности универсальны и не зависят от гендера. А тот факт, что женщины загружены больше, может только усугублять ситуацию.

Кризис среднего возраста приходится примерно на промежуток между 35 и 45 годами. Специалисты говорят о том, что именно в этом периоде человеку приходится сложнее всего, потому что дети еще не доросли до полной самостоятельности, а родители уже сдают — то есть и те, и другие требуют заботы. Загнанные беготней между работой и бытом, многие женщины к сорока годам успевают уже здорово вымотаться и выгореть, а тут, с одной стороны, дети в трудном подростковом возрасте — да с экзаменами, выпускными и поступлением в вузы, с другой — постаревшие (или умирающие, увы) родители, требующие как минимум внимания, а как максимум — сложного ежедневного ухода.





И именно сейчас твой собственный брак разваливается, здоровье начинает подводить, надежды найти работу получше летят к чертям собачьим, до пенсии еще как до луны, а как жить дальше — вообще непонятно. До кучи добавляются финансовые проблемы: надежды накопить что-то к старости стремительно тают, впереди оплата обучения детей и сиделок родителям. И разгребать все это часто приходится в одиночку, потому что муж в такие моменты самоустраняется — в переносном или самом что ни на есть прямом смысле.

Сверху как вишенка на торте — кризис среднего возраста. Добро пожаловать!

Примерно к сорока годам действительно принято подводить хотя бы какие-то промежуточные итоги, а в глубине души ты понимаешь, что не такие уж они и промежуточные. Та точка, в которой ты сейчас находишься, примерно и есть — конечная. Все главное уже случилось. О чем бы ты ни мечтала в юности, вероятнее всего, это так и останется мечтами.

Реальность такова, что на глобальные перемены вроде «бросить все и уехать жить на хутор» или кардинально сменить профессию решаются единицы. Твой максимум — освоить аппаратный маникюр или пойти на курсы smm. К тому же начинать в сорок совсем не то же самое, что в двадцать, а конкурировать придется с молодежью. И лучше не думать о том, кого предпочтет работодатель.

К возрасту «около сорока» ты поумнела настолько, что понимаешь, как нужно было распорядиться своей жизнью: на кого пойти учиться, за кого выходить замуж, какой язык учить и в сторону какой страны поглядывать. Думаешь о том, где бы сейчас могла быть, если бы в восемнадцать выбрала другой путь.

Если к этому возрасту не успела родить, а хочется — тебе тоже не позавидуешь. Ведь если достигла чего-то одного — или в карьере, или в семье — то, считай, не достигла ничего, потому что в любом случае будешь сожалеть об упущенных возможностях.

Примерно в этом возрасте начинаешь присматриваться к себе на предмет необратимых признаков старения. Сравниваешь себя с ровесницами, тихо ликуя, если морщин у них больше, уточняешь у близких: «Правда же я выгляжу моложе, чем она?» — и с благодарностью веришь, когда твоего сына принимают за твоего брата.

И это притом что я, например, в принципе никогда особо не заморачивалась по поводу внешности. Даже представить страшно, каково приходится тем, кто всю жизнь спит исключительно на спине, чтобы избежать морщин в зоне декольте.

Понятно, что не молодеет и тело: все чаще болит спина, «отнимается» нога, выпадают волосы. Гуглишь «протезирование зубов».





Начинают умирать люди из твоего окружения, и осознание хрупкости жизни тебя добивает. Очень подкашивает потеря родителей. Когда у меня умер муж — это был неописуемый ад, первые полгода после его смерти я не помню вообще. Но потом я эгоистично подумала, что после такого будет легче пережить потерю родителей.

Я ошибалась. Потеря папы ударила куда сильнее, и, кажется, оправиться от этого невозможно. Потому что думаешь, что родители бессмертны, что они будут всегда. А еще ты понимаешь, что теперь ты следующая. И зачем вообще стараться, если конец один?

Кроме того, если родители умирают тяжело, то в процессе этого мучительного ухода тебе немного приоткрывается твое возможное будущее — и это тоже очень пугает.

Но в то же самое время ты понимаешь: если хочешь что-то изменить, то нужно спешить, вот прямо срочно, прямо сейчас. А как это сделать?

Подливает масла в огонь и атмосфера в социуме, которая становится беспощаднее по отношению к женщине с каждым прожитым ею годом. Ай-ай-ай, скорее рожайте, боритесь с возрастными изменениями, скрывайте свой возраст, маскируйте морщины, грудь обвиснет, муж разлюбит и уйдет к молодой, если вам исполнилось тридцать, то перестаньте делать это и носить то, на работе обгонят молодые перспективные, а вас возьмут только полы мыть, да и то в служебных помещениях, чтоб с глаз долой.

Отдельный привет можно передать врачам.

Начиная лет, наверное, с тридцати пяти при малейшей жалобе на любое недомогание гинеколог ставила мне под вопросом диагноз «ранний климактерический синдром», в дальнейшем анализами не подтверждаемый. Вот и на последнем приеме все повторилось: «ранний климакс» под вопросом, снова рекомендуют сдать анализы «на гормоны». На мое замечание, что недавно сдавала и все было в норме, доктор сказала, что «это может происходить стремительно: раз — и все».

И все.

— Но не надо волноваться, — утешила меня врач, — мы назначим вам заместительную гормональную терапию.

И я смогу еще пожить, ха-ха.





В целом я держусь бодрячком, слушаю Билли Айлиш, донашиваю за сыном стремные шмотки из молодежной линии Zara Man и думаю о том, кем стану, когда вырасту. Но вот на словах «заместительная гормональная терапия» в тридцать девять лет меня впервые сильно тряхануло. Мысли метались между «я никогда не боялась старости, вся эта пляска с анализами не впервой» и словами врача, что «иногда это происходит стремительно», так что я очень явственно представила, как стремительно превращаюсь в печеное яблочко и ползу в сторону кладбища.

Даже намек на менопаузу для кого-то вполне может стать той самой последней каплей на пути к кризису. Поэтому неплохо бы перестать заранее нас к этому готовить и нагнетать панику, глядишь — и проскочим "сорокет", а дальше пойдет веселее.

Есть и приятные новости. Например, сегодня вполне реально дожить, например, до восьмидесяти, а еще сорок лет — это так много, что, возможно, надоест. Медицина опять же не стоит на месте. Да, понимаю, что в наших поликлиниках она, кажется, ползет назад, но в мировом масштабе с каждым годом у нас все больше возможностей подправить внешность, подтянуть здоровье, вставить новые зубы и сидеть красивыми, ждать, пока наши дети изобретут эликсир молодости, и мы все вместе будем жить вечно.

Люди и после сорока влюбляются, женятся, меняют работу и живут вполне себе полноценной жизнью. И вообще, спина болит от сидячего образа жизни и отсутствия адекватной физической активности, волосы выпадают, потому что нервничаешь 24 часа в сутки, да и питание надо бы наладить, то есть пока все еще поправимо. Выдыхаем.

Что говорят на эту тему специалисты? Да ничего нового. Идите танцуйте! Учите французский! Медитируйте! Займитесь аутотренингом! Цитирую: «Проснувшись, сядьте на кровати и, как маленькие дети, громко со вкусом потянитесь несколько раз, повторяйте это каждый день — и вскоре утреннее ощущение безнадеги отступит».

Или еще одна категория советов из серии «Ешь, молись, люби» — бросить все (и хозяйство, и кур) и уехать на Мадагаскар познавать себя.

Так что с советами все понятно, как обычно, справляемся сами. Но что действительно работает, так это занятия спортом (хоть какая, но регулярная физическая активность) и спокойствие. То есть надо просто расслабиться, потому что паникой горю не поможешь, крыльями махать — только множить стресс. Тем более что специалисты говорят, что «штормить нас может в течение десяти лет перед менопаузой, что еще больше усиливает стресс, а стресс еще больше усиливает проявления менопаузы». Круг замкнулся.

И не надо заморачиваться. Часто мы боимся мнения каких-то чужих людей, которым на самом деле на нас плевать. Даже если они косо посмотрели на свежие тату на наших пятидесятилетних ляжках, они тут же об этом забыли и пошли думать дальше о своей больной спине. Фразами «в этом возрасте ноги надо прятать» мы сами себя ограничиваем, множа возрастные стереотипы, вместо того чтобы жить самим и дать жить людям.

Не надо бояться пробовать новое вне зависимости от возраста. Жизнь одна, и она только наша. Никто ее за нас не проживет. Пробовать и новые отношения, и новые прически, и новые образы, и новые профессии. Нужно же чем-то заниматься в ближайшие сорок лет, в конце концов.

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