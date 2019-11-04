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Четыре европейские страны продлили антироссийские санкции

05.11.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Они (Черногория, Албания, Норвегия и Украина - ред.) приведут национальную политику в соответствие с этим решением. Евросоюз принимает это обязательство к сведению и приветствует его", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.


В сентябре Брюссель на полгода продлил индивидуальные санкции против российских и украинских граждан, обвиняемых в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины". Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Санкции представляют собой заморозку активов и ограничение на передвижение в отношении 170 лиц и 44 организаций.
 
 
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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
 
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