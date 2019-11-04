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Путин уволил 10 генералов СКР, МЧС и МВД

05.11.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В том числе арестованного Мельникова

Другим указом Путин назначил новых руководителей МВД, СКР, ФСИН и МЧС РФ в регионах.
Президент РФ подписал указ об увольнении 10 генералов СК, МЧС и МВД, в том числе обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Александра Мельникова. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.


Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СКР.

Напомним, Александр Мельников был задержан по делу о покушении на мошенничество. Его подозревают в вымогательстве взятки в 100 миллионов рублей. Сейчас генерал находится под арестом, пишет life.ru.
 
 
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В том числе арестованного Мельникова
 
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