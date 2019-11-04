Почему страна живет в долг. О кредитном буме

пишет Салідарность. В этом году население Беларуси установило очередной рекорд по взятым у банков кредитам,Салідарность.





Ярослав Романчук на Примусе , по состоянию на 1 октября, белорусы задолжали банкам более 13,3 млрд рублей: Как заявил экономистна, по состоянию на 1 октября, белорусы задолжали банкам более 13,3 млрд рублей:





– Это абсолютный рекорд. По сравнению с началом 2019 года долги по кредитам увеличились на 15,1%, а за аналогичный период в 2018-м – на 20,7%. Почему же белорусы продолжают жить не по средствам и все больше берут деньги в долг?









В ответ бизнесмен и эксперт по управлению Геннадий Терпиловский красноречиво объяснил, почему сложилась такая ситуация:





– Почему белорусы так активно лезут в долги, берут кредиты в белорусских рублях? А потому что все уже давно продумано. Цикл населением высчитан. Сначала был 2008 год, затем 2011, 2015... Значит, скорее всего, в 2020-м скорее всего произойдет следующая девальвация. А наши люди знают, что после этого от долга, грубо говоря, останется половина.





Ярослав Романчук обращает внимание, что значительная часть белорусских домашних хозяйств рассчитывает на то, что правительство Александра Лукашенко снова раскрутит маятник инфляции и устроит очередной «девальвец».





– Именно поэтому простой белорус, сидящий во дворе своего дома, сжимает кулачки и думает: а мне повезет. Он ведь посчитал, сколько денег он на этом всем сэкономит, считай, заработает, – подмечает Геннадий Терпиловский.





Но это только одна причина, обращает внимание он:





– Вторая – это скрытое выбрасывание денег в экономику через кредиты. Если учесть, что год к году у нас в стране рублевая денежная масса увеличивается на 25%, то именно таким образом она поступает в экономику.









Идет разогрев через физических лиц, начинает надуваться пузырь… И как только наш хитроватый белорусский народ это заметит, он еще больше пойдет брать кредиты. Люди будут брать, надувая еще больше этот пузырь, в расчете на то, что когда это все лопнет, проценты не придется отдавать.





Эксперты считают, что минимум до выборов ситуация будет держаться в рамках нормы.





– Но процесс уже пошел, потому что одно дело – это официальная инфляция, которая высчитывается по статистике. А другое дело – цены, которые люди видят в магазинах и которые очень быстро растут.









Простой бытовой пример: что в Беларуси изменилось с точки зрения обслуживание уличных туалетов за последние два года? Да особо ничего. А цена выросла почти на 50%. А все почему? Потому что всем нужны деньги – вот и все. Люди видят, что происходит и к чему это ведет, – предупреждает Геннадий Терпиловский.



