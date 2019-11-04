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Каким путем передается ВИЧ-инфекция в Беларуси, и кто болеет чаще – мужчины или женщины

05.11.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты рассказали, каким путем чаще всего передается ВИЧ в Беларуси и сколько людей с таким диагнозом на территории страны в данный момент, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По данным ведомства, на 1 октября 2019 года в стране проживают 21 566 людей с ВИЧ-положительным статусом. Больше всего таких граждан в Гомельской области — 7 960 человек, в Минске — 4 820 и 3 526 — в Минской области.

При этом в период с января по сентябрь 2019 года был зарегистрирован 1 591 новый случай ВИЧ-инфекции, а, значит, по сравнению с прошлым годом показатель заболеваемости снизился на 9,7 %.


По-прежнему в большинстве случаев ВИЧ заражаются половым путем — 81 % (1 289 человек в 2019-м). 17,3 % — парентерально, 1,7 % — через другие пути передачи.

За январь–сентябрь нынешнего года 36,8 % от общей массы белорусов с ВИЧ составляют женщины, мужчин — 63,2 %. В 2018 году эти показатели за аналогичный период были 37,2 % и 62,8 % соответственно.
 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты рассказали, каким путем чаще всего передается ВИЧ в Беларуси и сколько людей с таким диагнозом на территории страны в данный...
 
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