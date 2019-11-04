ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лошадь вернулась в горящую конюшню и спасла семью от смерти

05.11.2019 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лошадь, спасенная из лесного пожара в американском штате Калифорния, вернулась в горящую конюшню, чтобы помочь другим лошадям. Об этом сообщает The Sun.


По данным издания, лошадь эвакуировали на безопасное расстояние от огня, однако она развернулась и помчалась к полыхающей конюшне, где были заперты другие лошади, в том числе жеребенок, пишет lenta.ru

В результате почти всех животных с ранчо удалось спасти. Погибла лишь 28-летняя кобыла по кличке Майер, которую пришлось усыпить после того, как она сломала передние ноги во время галопа.

Лошади пострадали от лесного пожара, который охватил около семи квадратных километров на юге Калифорнии и привел к эвакуации тысяч жителей из городов Сими-Вэлли, Мурпарк и Таузанд-Окс. В тушении возгорания участвовали более 700 пожарных.


В 2018 году сообщалось, что житель американского города Реддинг, штат Калифорния, выжил во время огненного торнадо, спрятавшись под брошенным бульдозером. Ему пришлось спасаться, когда к его дому подступил лесной пожар «Карр».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лошадь, спасенная из лесного пожара в американском штате Калифорния, вернулась в горящую конюшню, чтобы помочь другим лошадям. Об этом сообщает The Sun.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы потратили свою жизнь, чтобы скрывать это». Девушки с усами на лице снялись в рекламе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика