Над Минском пролетел метеор





Метеор над Минском / Astronominsk

форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net. Фото и видео космического тела появились набелорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.





Автор видеоролика Константин Морозов написал, что обычно в столице снять метеор мешает погода: "Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего, из антирадианта. Блеск — 8.48 м".





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