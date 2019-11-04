ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лось спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

05.11.2019 07:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Оршанском районе лось выбежал под BMW.

Серьезное ДТП произошло рано утром в понедельник, 4 ноября, на автотрассе направлением ВитебскГомель – Украина. Об этом пресс-служба ГАИ Витебска сообщила на официальной странице во ВКонтакте.

Авария случилась на 181 километре дороги М8 на территории Оршанского района. Утром по трассе проезжала легковая «БМВ», за рулем которой находилась 23-летняя водитель. Вместе с девушкой в машине ехала 48-летняя пассажирка. Недалеко от деревни Антоновка под иномарку с обочины внезапно выбежал лось.



– Наезда избежать не удалось. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девушка-водитель и ее пассажир. Обеих женщин доставили в горбольницу Орши, они госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, – добавили в пресс-службе.

В ГАИ напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно на участках дорог, «помеченных» знаком «Дикие животные». Если трасса проходит рядом с лесным массивом осторожность и соблюдение скорости так же не будут лишними, особенно на закате и в темное время суток, пишет kp.by
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Оршанском районе лось выбежал под BMW.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика